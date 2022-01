Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati effettuati quasi 95 mila tamponi da cui sono emersi 9.433 casi di positività al Covid. Sono i dati del bollettino epidemiologico regionale odierno che purtroppo segnala altri 10 decessi causati dal virus che aggravano il bilancio totale dei morti, ora salito a 7.084. Dei nuovi contagi 3.072 sono attribuiti alla Provincia di Bari, 1.651 i casi giornalieri in quella di Lecce, 1.425 nel foggiano, 1.281 nel tarantino, 1.068 nella Bat e 837 in Provincia di Brindisi. 52 contagi sono attribuiti a residenti fuori regione, 47 in via di definizione. Il totale dei casi in Puglia da inizio pandemia sale così ad oltre 487 mila.

Le buone notizie arrivano sul fronte dei guariti, circa 12.400 i pugliesi che si sono negativizzati nelle ultime 24 ore, ma nonostante questo gli attualmente positivi segnalati dal bollettino di oggi sono in aumento, ed ora sono circa 139 mila, probabilmente per un nuovo allineamento di dati rilevati da inizio anno e che rendono in questi giorni sempre più complicata la lettura del bollettino regionale. Rallenta la crescita dei ricoveri: 665 i pazienti in area non critica, più 10 rispetto a ieri, 69 quelli in terapia intensiva, più 5 in 24 ore.