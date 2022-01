La Federazione delle Misericordie di Puglia inizia l’anno 2022 con una importante novità rappresentata dai nuovi organi sociali per il prossimo quadriennio eletti nell’Assemblea del 15 gennaio a Molfetta. Un momento di condivisione e confronto in cui erano presenti circa 30 sedi di Misericordia della Puglia ed in cui sono stati anche effettuati diversi importanti adempimenti statutari (Dlgs117/17). Le Misericordie di Puglia possono contare su circa 3mila volontari in tutta la regione da Nord a Sud ed ormai dal 2014 sono federate per rappresentare a livello territoriale il mondo giallociano. Un mondo fatto di una miriade di servizi alla persona ed alla comunità con emergenza/urgenza, assistenza, formazione e protezione civile.

Presidente è stato confermato Gianfranco Gilardi mentre nel Consiglio Direttivo ora siedono i governatori Matteo Soldano, Costantina Nanna, Serafino Infante, Salvatore Costantini, Paolo Di Nunzio, Biagio Pizzi e Consiglia Bernardi. Per il Collegio dei Probiviri ci sono Francesco De Stratis, Antonio Ziccardi, Giuliano Giaracuni mentre nel Collegio dei Revisori dei Conti Adriano Lisi, Giuseppe Distante e Mario Ferrante. Già presentata anche l’istanza alla CEP, Conferenza Episcopale Pugliese, per la nomina del nuovo Correttore di cui la Federazione darà comunicazione nelle prossime giornate.p