In occasione delle celebrazioni dedicate dall’Ente civico al “Giorno della Memoria”, per la settimana corrente la biblioteca comunale “Sabino Loffredo” mette a disposizione degli utenti una selezione di pubblicazioni dedicate alla Shoah, per adulti e ragazzi. È possibile visionarla collegandosi a https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/biblioteca/indexsc.htm. Per la consultazione e il prestito valgono le già note restrizioni anti contagio, ovvero: prenotazioni consentite solo via posta elettronica all’indirizzo [email protected] ed esibizione all’ingresso del Castello della mail di conferma corredata dalla certificazione “Super Green Pass”. Obbligatorio indossare almeno la mascherina chirurgica.

Si ricorda infine che l’accesso nelle sale di lettura è ancora subordinato alla prenotazione del proprio posto collegandosi al sito Servizi SBN Web Polo Terra di Bari http://193.205.156.3/servizi/, inserendo codice utente e password o registrandosi.