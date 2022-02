C’è anche la città di Barletta tra le otto candidate finali al titolo di capitale italiana del libro 2022, il prestigioso riconoscimento istituito dal Ministero della Cultura per promuovere esperienze virtuose a sostegno della diffusione dei libri e della lettura. Il dossier, redatto dal Comune durante la precedente Amministrazione Cannito con il supporto delle realtà associative, università e istituti di ricerca aderenti al “Patto per la lettura della Città di Barletta” e presentato nel luglio 2021, è stato prescelto dalla specifica Commissione ministeriale insieme ad altri sette tra quelli proposti a livello nazionale.

Il progetto, spiegano dal Comune, è articolato e suddiviso in varie sezioni che descrivono il contesto culturale cittadino, le attività bibliotecarie e le proposte finalizzate all’inclusione sociale, all’innovazione, alla promozione della lettura e alla formazione.

L’iter ora prevede l’illustrazione dei singoli dossier alla Commissione da parte dei rappresentanti delle otto città partecipanti. L’incontro si terrà il prossimo venerdì 11 febbraio in via telematica. Per la Città di Barletta relazioneranno il Commissario Straordinario Francesco Alecci e la Dirigente del Settore Cultura Santa Scommegna e, al termine delle audizioni, la commissione si riunirà per decidere a quale località assegnare il titolo di Capitale italiana del Libro, lo scorso anno andato a Vibo Valentia. Il Ministero finanzierà con 500mila euro le proposte contenute nel dossier risultato vincitore.