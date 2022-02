Si aggiornano i dati della pandemia in Puglia. Sono 8.595 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore a seguito di 76 mila tamponi effettuati. Contagi che tornano a crescere rispetto ai giorni precedenti, ma il fenomeno è motivato dall’elevato numero di test per la rilevazione del covid registrati. 2.504 positività sono attribuite alla Provincia di Bari, 1.925 a quella di Lecce, 1.284 nel foggiano, 1.146 nel tarantino, 838 nella Provincia di Brindisi, mentre 769 sono nella Bat. 72 i contagi di residenti fuori regione, 57 in via di definizione. Altissimo il dato dei decessi, sono 18 le vittime del covid secondo i dati del bollettino odierno (ieri 17) che portano il totale dei morti a 7.233 da inizio pandemia. I casi complessivi registrati in Puglia da marzo 2020 sono oltre 610 mila.

Dati contrastanti sul fronte sanitario ma sostanzialmente stabili. I ricoveri in area non critica scendono da 728 a 715, mentre i pazienti in terapia intensiva salgono di 3 unità portandosi a 62. Bene per quanto riguarda gli attualmente positivi, ad oggi 130.631, quasi 6.500 in meno grazie al nuovo aumento dei cittadini negativizzati: ben 15 mila in sole 24 ore, e totale dei guariti che sale ad oltre 473 mila.