Cominceranno domattina i lavori di rifacimento del marciapiede prospiciente il Palazzo di Città, tra via Consalvo da Cordova e via Santa Marta. L’opera pubblica, programmata dal Settore Manutenzioni dell’Ente civico, comporterà per il bilancio comunale una spesa di circa 30mila Euro. Il progetto prevede la sostituzione della superficie degradata con l’uso di una nuova pavimentazione in materiale lapideo, la ricostruzione delle rampe a beneficio dei portatori di disabilità e la sostituzione delle grate di aerazione a servizio del piano interrato della stessa sede municipale.

La durata degli interventi, finalizzati ad elevare il decoro urbano, la funzionalità del percorso pedonale e il livello di sicurezza per i cittadini, è stimata in tre settimane circa. L’Amministrazione si scusa anticipatamente per eventuali disagi che potrebbero verificarsi nonostante l’attenzione del Settore competente nel monitorare la corretta esecuzione delle opere da parte della ditta affidataria.