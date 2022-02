Continua la discesa della curva epidemiologica, ma la Puglia deve fare ancora i conti con l’aumento dei ricoveri come confermato anche nel bollettino di oggi. Sono 6.269 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore mentre i tamponi effettuati sono poco più di 54 mila. Quasi 1.800 le positività attribuite alla provincia di Bari, circa 1.600 in quella di Lecce, 924 nel foggiano, 788 nel tarantino, mentre per la Bat sono 575 i nuovi contagi, 542 in provincia di Brindisi. 51 i casi rilevati di residenti fuori regione, 19 in via di definizione. L’istantanea odierna della pandemia in Puglia racconta purtroppo altri 8 decessi che, dopo i 23 di ieri, si sommano al totale ormai arrivato a quota 7.314 da inizio emergenza.

Nell’aggiornamento di ieri è stato registrato un preoccupante balzo in avanti dei ricoveri in area non critica, oggi il dato è ancora in salita ma di sole 6 unità, raggiungendo quota 753, mentre le terapie intensive restano stabili a 66 posti letto occupati nelle rianimazioni degli ospedali covid della Puglia. Dando uno sguardo alla situazione sanitaria nella Bat, all’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie ci sono 81 pazienti ricoverati, di cui 8 in terapia intensiva. Le negativizzazioni dal virus intanto continuano ad aumentare in tutta la regione, 8mila nelle ultime 24 ore. Un dato che fa scendere gli attualmente positivi a circa 108mila.