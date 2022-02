In archivio la gara di andata della finale regionale di Coppa Italia Dilettanti è tempo di rituffarsi sul campionato. Al “San Sabino” arriva il Borgorosso Molfetta per un match della giornata numero 17 del girone A di Eccellenza Pugliese.

La settimana biancorossa

Alla gara di domenica 6 febbraio alle 15 la squadra di mister Farina arriva con alle spalle le fatiche di coppa ma con allo stesso tempo la consapevolezza di dover dare il massimo per affrontare una squadra definita dal tecnico biancorosso “ostica e ben messa in campo”. Al match contro il Borogorosso prenderà parte l’intera rosa.

L’avversario

Con 14 punti conquistati (4 vittorie 2 pareggi e 10 sconfitte) il Borgorosso Molfetta occupa la penultima posizione in graduatoria. La squadra allenata da Angelo Carlucci è reduce dal bel successo per 2-1 contro il Manfredonia che ha interrotto una striscia di due sconfitte consecutive. Due sono i successi esterni conquistati fin qui dai molfettesi, il primo nella gara d’andata ancora contro il Manfredonia e il secondo alla nona giornata sul campo della Vigor Trani. Zotti, Sallustio e Vitale gli uomini più pericolosi in rosa. La gara di andata fu vinta dal Barletta per 3-0 grazie ai centri di Morra, Pignataro e Dettoli tutti nella ripresa.

La terna arbitrale

A dirigere il match sarà il signor Giammarco Raimondo della sezione di Taranto coadivuato dal signor Andrea Rizzi e dal signor Francesco Di Muzio entrambi della sezione di Foggia.