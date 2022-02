Sabato 12 febbraio 2022, alle ore 19,00 presso la “Sala delle Riunioni” della chiesa Santa Maria degli Angeli (Ex Cappuccini) in viale Marconi n.74, a Barletta, sarà presentato un evento commemorativo per “Il Giorno del Ricordo”. L’evento, dedicato alle atrocità commesse alle Foibe dai partigiani titini e della pulizia etnica perpetrata nei confronti degli Istriani, Fiumani, Giuliani e Dalmata, promosso dalla Confederazione delle Associazioni di Barletta (Anmig, Ancr, Anmi, Anc, Anfi, Anb, Fanti del Torino, Unimri, Ingortp)

Al tavolo dei relatori il Senatore Dario Damiani, nipote di un esule giuliano.

Inoltre verranno presentate poesie e musiche a tema scritte da Francesco Paolo Dellaquila e lette dall’autore stesso con la partecipazione di Dolores Rotunno e di Francesco Giannini. Ospite d’onore il vice-prefetto vicario dr. S. Mazzia.

Durante l’evento, ci sarà un collegamento in videoconferenza con l’Onorevole Roberto Menia, primo firmatario della legge 92/2004 per l’istituzione del 10 febbraio di ogni anno de “Il Giorno del Ricordo”.

Inoltre, si comunica che dal giorno 10 al giorno 13 febbraio 2022, presso la sede dell’Associazione Anmig in via Capua n.28 a Barletta, sarà ospitata e allestita una mostra fotografica che ricostruisce quel periodo storico del tema commemorativo, con accesso libero: dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Le suddette associazioni sono sempre attente a promuovere tematiche che si basano essenzialmente sul rispetto della dignità umana. L’evento de “Il Giorno del Ricordo – Le Foibe”, ha lo scopo di ribadire un concetto globale e fondamentale: “Per nessuna ragione si potranno giustificare azioni crudeli, terribili e criminali contro esseri umani per ideologie politiche, per appartenenza etnica, per appartenenza a culti religiosi,per odio o per qualsiasi altro motivo.”

Per ragioni legati alla pandemia si potrà accedere all’evento solo se in possesso del green-pass rafforzato e mascherina Ffp2.