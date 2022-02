Un piccolo grande gesto per mettere fine a una vicenda spiacevole: è quello della dirigenza del Martina, che ha inviato un mazzo di fiori all’indirizzo di Mariella, speaker del Barletta 1922 offesa con parole sessiste e irripetibili durante la finale di ritorno di Coppa Italia Dilettanti regionale, giocata giovedì 17 febbraio allo stadio Paolo Poli di Molfetta e vinta per 2-1 dai biancorossi di Francesco Farina. La serata, oltre che per lo spettacolo sul campo, era stata ricordata per degli insulti inaccettabili, accompagnati da un atteggiamento minaccioso e ripetuti da un piccolo ma significativo gruppo di tifosi martinesi all’indirizzo della speaker nel pre e nel post partita. Dopo la presa di distanza del club martinese, che aveva chiesto pubblicamente scusa alla speaker sottolineando la presenza di donne con ruoli dirigenziali in società, dai fatti si era dissociata anche la tifoseria organizzata del Martina. Ci dissociamo completamente dall’accaduto e porgiamo le nostre più sentite scuse alla signora – spiega un comunicato della Curva Nord – siamo venuti a conoscenza di quanto accaduto solo venerdì perché al fischio d’inizio eravamo ancora bloccati nei lentissimi controlli ai cancelli di ingresso allo stadio. Tutto questo va oltre gli sfottò e le vicissitudini che dovrebbero accadere in uno stadio. L’episodio ci fa rabbia”. Ora per Mariella arriverà anche un invito ad assistere a una partita del Martina al Tursi. Per cercare di archiviare definitivamente una brutta pagina.