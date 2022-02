“Le donne mentono sempre”. “Le donne strumentalizzano le denunce di violenza per ottenere benefici”. “Se l’è cercata”. “Le donne usano il sesso per fare carriera”. “Ma tu com’eri vestita?”. Questi sono solo alcuni dei pregiudizi che la nostra società ha interiorizzato. Pregiudizi volti a neutralizzare la donna e a perpetuare una sudditanza e una discriminazione di genere in ogni settore, soprattutto in quello giuridico, che è il settore determinante perché tutto possa rimanere come è sempre stato.

Lunedì 21 Febbraio, alle ore 17, presso il Centro Aggregazione Multifunzionale in via del Salvatore 48, sarà ospite la Dott.ssa Paola Di Nicola, giudice di Cassazione, consulente giuridica della Commissione d’inchiesta sul femminicidio, nominata Wo/Men inspiring Europe dall’EIGE (European Institute for Gender Equality). Sua la rivoluzionaria sentenza nel processo sulla prostituzione di due minorenni nel centro di Roma, nella quale ha sostituito il risarcimento in denaro con libri sul pensiero delle donne. Con la sua attività di magistrato, Paola Di Nicola ha deciso di affrontare il problema dalle aule del tribunale, ovvero dal luogo in cui dovrebbe regnare la verità e invece troppo spesso regna lo stereotipo.

L’appuntamento è il terzo ed ultimo del progetto “Biblioteca di genere” realizzato dal Settore Servizi Sociali del Comune di Barletta in collaborazione con la libreria Mondadori, risultata aggiudicataria dell’avviso pubblico. L’ingresso è libero ed è riservato ai possessori di Green Pass rafforzato.