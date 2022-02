Si comunica il rinvio a nuova data dell’evento programmato per venerdì 25 febbraio 2022, presso il Future Center di Barletta, si terrà un incontro dal titolo “Confronto sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Un’opportunità per rigenerare il nostro Territorio”, il quale prevedeva l’intervento dell’On. Paola De Micheli, Responsabile Nazionale PD per l’attuazione del PNRR.

Purtroppo,i preoccupanti eventi che riguardo l’attacco della Russia ai danni dell’Ucraina e dei suoi cittadini vede impegnati il Governo e i membri del Parlamento per fronteggiare l’escalation di tale crisi.

Per tale ragione l’evento in programma per venerdì con l’On. Paola De Micheli è rinviato a nuova data.