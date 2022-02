Cinque punti di differenza, sette gare da giocare. Cinque punti di vantaggio della capolista Barletta sull’antagonista Corato, quando mancano sette partite al termine della stagione regolare. Altro giro, altra corsa, altra puntata dell’appassionante duello in vetta al girone A del campionato di Eccellenza. La prima della classe, già vincitrice della Coppa Italia Dilettanti a livello regionale, gioca in trasferta e affronta a Stornara un Real Siti in piena lotta nella bagarre salvezza. I valori tecnici sono differenti, ma i biancorossi non possono concedersi cali di concentrazione contro una squadra che di motivazioni ne ha da vendere. Abbinamento casalingo tutt’altro che agevole per il Corato: sul sintetico di Ruvo arriva il Città di Mola, terzo in classifica, che vuole onorare al meglio questo campionato sino al termine, pur non potendo più insidiare le prime due della graduatoria. L’ultimo gradino del podio, pur trattandosi di un obiettivo virtuale, è ambito da altre quattro squadre: Unione Calcio Bisceglie e Manfredonia si affrontano al “Di Liddo” in uno scontro diretto, il Trinitapoli fa visita ad un Vieste che non può considerarsi ancora al riparo da spiacevoli sorprese, il San Severo affronta in trasferta la cenerentola Vigor Trani. Punti salvezza in palio, invece, tra Borgorosso Molfetta e San Marco. L’altro scontro diretto, quello tra Canosa e Team Orta Nova, è stato rinviato per casi di positività al Covid nel gruppo squadra dei foggiani: seconda partita saltata, dopo quella di domenica scorsa con l’Unione Calcio. Manca solo la matematica al Martina per la vittoria finale del girone B di Eccellenza, in virtù degli undici punti di vantaggio sull’Ugento. La squadra di Massimo Pizzulli gioca in trasferta contro il Castellaneta, quella leccese è impegnata domani in casa nel derby d’alta classifica contro il Gallipoli. Completano il programma Maglie-Sava, Racale-Grottaglie, Manduria-Otranto, Ostuni-Massafra e Virtus Mola-Ginosa.