Migliorano tutti i dati legati al Covid in Puglia, dal numero di casi ai ricoveri ai decessi.

Guardando i numeri di oggi sono 1.537 i nuovi casi di infezione da Covid-19, a fronte di 16.574 test effettuati secondo i dati diffusi nel bollettino di lunedì 28 febbraio.

I contagiati di oggi sono suddivisi così: 381 in provincia di Bari, 135 nella provincia Bat, 103 in provincia di Brindisi, 242 in provincia di Foggia, 513 in provincia di Lecce, 141 in provincia di Taranto, 18 residenti fuori regione e 4 in attesa di provincia di collocazione.

Diciotto nuovi decessi portano il totale delle vittime a 7.663, mentre con 1.865 guariti in più i negativizzati arrivano a 647.246. Con queste cifre gli attualmente positivi (casi totali meno decessi e guariti) scendono a 79.320, tra cui 595 ricoverati in area non critica e 31 in terapia intensiva, in calo.