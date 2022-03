Ha incendiato un’auto nella zona 167 di Barletta, tra via Dellisanti e via delle Querce, ignaro di essere ripreso con il cellulare da un’abitazione vicina. Nel video girato la scorsa notte si intravede un ragazzo che dà fuoco ad un’autovettura in sosta dopo averla cosparsa di liquido infiammabile. L’azione dura appena 10 secondi. L’autore dell’atto incendiario si dilegua rapidamente raggiungendo i suoi complici a bordo di un’auto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per sedare le fiamme.

QUI IL VIDEO