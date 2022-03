Le fatiche di coppa sono alle spalle, per il Barletta è l’ora di rituffarsi sul campionato per sfidare al “Di Liddo” (fischio d’inizio alle ore 15 di domenica 13 marzo) l’Unione Calcio Bisceglie in una gara valevole per la 22ma giornata.

La settimana biancorossa

La sfida vinta contro il San Marzano ha aggiunto ulteriore entusiasmo alla squadra di mister Farina che dovrà gestire le forze a disposizione visto anche il grande dispendio di energie arrivato nel match contro i campani. La consapevolezza di non poter mollare un centimetro è tutta nelle parole dell’ex di turno Gennaro Manzari: “La mia ex squadra è forte e organizzata – ha affermato il centravanti barese – la affronteremo con rispetto, consapevoli di dover dare il massimo per portare a casa il massimo risultato”.

L’avversario

Con 34 punti conquistati (10 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte) l’Unione Calcio Bisceglie occupa la sesta piazza in classifica. La formazione guidata da Luca Rumma è reduce dalla vittoria per 2-1 sul campo del Team Orta Nova nel recupero della 19ma giornata, unica vittoria nelle ultime 5 gare nelle quali sono arrivati anche 2 pareggi ed altrettante sconfitte. L’ultimo successo interno dei biancoazzurri è il 4-1 rifilato al Canosa alla 15ma giornata. Quello di domani sarà il quarto incrocio stagionale tra le due squadre, l’1-1 del “Di Liddo” nel primo turno della fase regionale della Coppa Italia Dilettanti ha rappresentato il primo match assoluto del 2021-2022. La gara di andata vide il largo successo di biancorossi, vittoriosi per 5-1 al San Sabino. Tra gli ex oltre al biancorosso Manzari ci sono i biancoazzurri Zingrillo e Lullo.

La terna arbitrale

A dirigere il match sarà il signor Giorgio Caldararo della sezione di Lecce coadiuvato dal signor Massimiliano Miccoli della sezione di Bari e dal signor Danilo Amatore della sezione di Taranto.