Sono 7.270 i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati in Puglia su 37.238 test giornalieri eseguiti. L’incidenza dei positivi rispetto ai test è del 19,5 %, quasi due punti in meno rispetto a ieri.

Le vittime sono sette, mentre delle 110.360 persone attualmente positive, 603 sono ricoverate in area non critica (ieri erano 620) e 35 in terapia intensiva (ieri 32). La provincia più colpita è quella di Bari con 2.255 casi, seguita da quella di Lecce con 2.018 nuovi contagi. Questa la distribuzione nelle altre province: Foggia, 914; Taranto, 871; Brindisi, 617; Bat, 513; residenti fuori regione, 65 e provincia in definizione, 17.