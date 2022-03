Sono 7.909 i nuovi casi di coronavirus rilevati in Puglia nelle ultime 24 ore. Si tratta del 20,9% dei 37.811 test giornalieri eseguiti, quasi due punti in più rispetto a ieri. Le vittime sono 11, mentre delle 116.334 persone attualmente positive, 620 (ieri erano 611) sono ricoverate in area non critica e 32 (ieri 34) in terapia intensiva. Le province più colpite sono quelle di Bari, con 2570 casi e Lecce con 2.130. Questa la distribuzione nelle altre province: Foggia, 1.034; Taranto, 890; Brindisi, 674; Bat, 555; residenti fuori regione, 41; provincia in definizione, 15.