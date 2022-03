A Ruvo per provare a sfruttare il primo match point. Per la giornata numero 24 del campionato di Eccellenza pugliese il Barletta sarà di scena oggi alle 16 al “Coppi” di Ruvo di Puglia per sfidare il Corato secondo in classifica.

La settimana biancorossa

Lo scontro diretta al vertice della classifica del girone A arriva al termine di una settimana che ha visto i biancorossi protagonisti in Coppa Italia Dilettanti. La vittoria sul campo del Melfi ha portato via grandi energie psico-fisiche ma la gara contro il Corato sarà affrontata al massimo delle forze. “Domenica abbiamo la possibilità di chiudere il campionato. Proveremo – ha affermato capitan Pollidori nel pre-partita – ad ottenere un risultato positivo. Ci dispiace per l’assenza dei nostri tifosi, daremo il massimo per loro”. Assente lo squalificato Vicedomini, appiedato per 3 giornate dal giudice sportivo.

L’avversario

Il Corato di Massimiliano Olivieri ha rappresentato per tutta la stagione l’antagonista numero 1 per la vittoria del girone A di Eccellenza. 57 sono i punti conquistati fin qui dai neroverdi che hanno il secondo miglior attacco e la miglior difesa del torneo (13 gol subiti). Nelle ultime cinque gare Di Rito e compagni hanno conquistato 11 punti, 4 in meno dei biancorossi che hanno portato a 7 lunghezze il divario in classifica. La gara di andata fu vinta dal Barletta con le reti di Russo e Pignataro cui rispose parzialmente Di Rito. L’attaccante argentino è con il portiere Addario e il centrocampista Rescio tra i neroverdi ad aver militato nel Barletta.

La terna arbitrale

A dirigere il match sarà il signor Mattia Fiorentino della sezione di Ercolano coadiuvato dal signor Pierigiorgio Battista della sezione di Lecce e dal signor Andrea Rizzi della sezione di Foggia.

Trasferta vietata

Su ordine della Prefettura di Bari è vietata la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia BAT.