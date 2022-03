Perché gli uffici provinciali non sono stati allocati, a COSTO ZERO, presso Palazzo San Domenico a Barletta? Eppure, quel Palazzo è stato restaurato dalla Provincia per tali finalità e, a tal proposito, concesso in comodato d’uso gratuito dal Comune di Barletta alla stessa Provincia. Alla beffa perpetrata in danno di Barletta, città che ha lottato più di tutte per la conquista della Provincia, quindi, si aggiunge il danno di spese che ci sembrano esagerate se si vuol rispettare il danaro pubblico che si gestisce. Dal presidente Lodispoto, nel frattempo, è arrivata solo un’intervista televisiva in cui ha cercato di arrampicarsi agli specchi. Dal centro-sinistra provinciale, invece, a tutt’oggi, il silenzio più totale.