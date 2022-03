Nel giorno di quello che sarebbe stato il settantesimo compleanno di Pietro Mennea, celebrato attraverso I Dialoghi dell’atletica al teatro Curci, ecco che Barletta cinge lo stadio Puttilli, cattedrale nel deserto chiusa al pubblico da quasi sette anni, di un maxi-nodo al fazzoletto. Lo stringono il presidente della Fidal Stefano Mei e l’atleta Eusebio Haliti, organizzatore dell’evento e numero 1 dell’associazione Io Corro. Al centro c’è la possibilità di gareggiare su quella pista di atletica dedicata alla Freccia del Sud, inaugurata in pompa magna il 28 novembre 2017 e mai utilizzata.

Nel corso dei dialoghi sull’atletica, dedicati al più grande velocista italiano di ogni epoca, si sono alternate tante testimonianze: dall’ex primatista indoor dei 200 metri piani Stefano Tilli a Roberto Tozzi, bronzo alle Olimpiadi di Mosca 1980 nella staffetta 4×400 della quale faceva parte anche Mennea, oltre a Sara Simeoni, medaglia d’oro a Mosca 1980 nel salto in alto, e il celebre radiocronista Riccardo Cucchi, collegati in videoconferenza. A nove anni dalla sua scomparsa, Pietro Mennea resta un simbolo per lo sport azzurro e per la sua Barletta.

Il futuro dello stadio Puttilli intanto continua a tenere banco. Rumors politici vorrebbero un certificato di collaudo tecnico-amministrativo dell’impianto in arrivo entro il 30 marzo con la consegna della struttura sportiva al Comune.