Sono 7.683 i nuovi casi di covid in Puglia, secondo l’ultimo bollettino epidemiologico regionale. Il tasso di positività, su poco più di 40mila tamponi effettuati, è del 18,5%, tre punti e mezzo meno di ieri. Si aggrava il bilancio delle vittime con altri 12 decessi tra le persone infettate dal virus. Nel barese il numero più alto di nuovi contagi, ben 2511, seguito dal territorio di Lecce con 1863, dalla provincia di Taranto con 1071, da quella di Foggia con 936, dal brindisino con 727 e dalla Bat con poco più di 500. Sul fronte sanitario, ancora in crescita il totale dei pazienti non in gravi condizioni attualmente ricoverati in ospedale, passati da 653 a 671, mentre un lieve calo si registra per le terapie intensive occupate, scese da 38 a 36. I pugliesi al momento positivi al covid salgono a 117.695, quasi 800 in più di ieri. Un incremento ancora una volta limitato dall’alto numero di negativizzazioni, ben quasi 7mila nelle ultime 24 ore.