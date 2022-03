La pandemia Covid in Puglia continua purtroppo a mietere un numero alto di vittime. Sono infatti 16 le persone decedute a causa del virus e rese note dall’ultimo bollettino epidemiologico pubblicato dalla Regione che fa registrare altri 7.129 nuovi casi su quasi 37 mila test effettuati. La maggior parte delle nuove positività sono state rilevate nelle province di Bari e Lecce rispettivamente con 2.340 e 1.838 nuovi casi. Numeri relativamente più bassi negli altri territori: 844 nel foggiano, 838 nel tarantino, 680 nel brindisino e 510 nella Bat.

Stabile e in leggero miglioramento la situazione negli ospedali pugliesi: sono 656 i pazienti ricoverati in area non critica (-15 rispetto alla giornata di ieri), mentre sono 38 le persone che lottano contro il virus nelle terapie intensive (+2 nelle ultime 24 ore). Torna ad aumentare il numero degli attualmente positivi in Puglia che sono 118.560 nonostante gli oltre 6.200 guariti registrati nella giornata odierna.