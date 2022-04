Dopo settimane di incremento per la prima volta tornano a scendere gli attualmente positivi in Puglia. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino epidemiologico diramato dalla Regione, in cui sono stati registrati 6.670 nuovi casi di positività al virus, a fronte di circa 39mila tamponi effettuati. 2.204 contagi sono attribuiti alla provincia di Bari, 1.588 a quella di Lecce, i due territori più colpiti da questa fase della pandemia. 885 i casi odierni nel tarantino, 809 nel foggiano, 648 nel brindisino e 452 nuovi contagi nella Bat.

Il totale da inizio pandemia sale a 931.368 positività. Ancora alto il dato dei decessi con altre 15 vittime del covid che portano il totale vicino al triste traguardo di 8mila morti da inizio emergenza. La buona notizia, come detto, arriva sul fronte degli attualmente positivi, ad oggi 118.105 (-755 rispetto al bollettino precedente), merito del nuovo incremento di guariti nelle ultime 24 ore che supera il numero dei nuovi casi odierni. Situazione stabile negli ospedali: 678 i pazienti in area non critica, -1 rispetto a ieri, mentre il dato delle terapie intensive sale a 40 posti letto occupati, in aumento di due unità.