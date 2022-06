Potrebbe esserci finalmente una svolta nei controlli agli scarichi inquinanti che convogliano periodicamente nel canale H sfociando nel mare della litoranea di Ponente, a Barletta. La Capitaneria di Porto informa di aver avviato un’attività d’ispezione unica nella sua fattività e mai realizzata prima con queste modalità, consistente nella rimozione di tutti i chiusini esistenti sulla linea della condotta di scarico che confluisce verso il canale H, per monitorare il flusso, eventuali criticità e prelevare campioni di reflui da analizzare. Un primo risultato importante è stato raggiunto in via dei Falegnami, nella zona industriale di via Foggia, dove è stata scoperta una condotta di acque nere piena di crepe dalle quali fuoriuscivano copiose perdite che confluivano nella sottostante condotta di acque bianche per poi terminare direttamente nel canale H. Ieri mattina il personale tecnico di Acquedotto Pugliese ha risolto l’emergenza utilizzando due grandi cravatte e del cemento a presa rapida per ripristinare la funzionalità del tratto di condotta compromesso. Un intervento importante che arriva a distanza di pochi giorni dalle denunce arrivate prima dal Comitato Operazione Aria Pulita e poi dagli approfondimenti della stampa locale e nazionale. L’ultimo ad interessarsi dell’inquinamento del canale H era stato l’inviato Pinuccio di “Striscia la Notizia”. Sollecitazioni accolte di buon grado dai cittadini che ora sperano non si spengano i riflettori sulla vicenda e legittimamente si chiedono perché questo tipo di ispezione non sia mai stata fatta prima, visto che il problema persiste da anni. I controlli della Capitaneria di Porto di Barletta proseguiranno anche nei prossimi giorni.