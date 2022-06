Sono 1585 i nuovi casi di covid rilevati in Puglia nelle ultime 24 ore, a fronte di 11.218 tamponi effettuati. Il tasso di positività è del 14%. Si aggiorna ancora, purtroppo, il numero delle vittime da inizio pandemia, con altri 6 decessi di persone colpite dal virus. Il bollettino giornaliero della Regione segnala 491 casi in provincia di Bari, 317 in provincia di Lecce, 282 in quella di Foggia, 251 nel tarantino, 115 nella Bat e 101 nel brindisino. In calo il numero dei cittadini pugliesi ancora positivi al covid, passati dai 25.843 di ieri ai 25.497 di oggi, quasi 350 in meno. Stabile la situazione negli ospedali, dove i pazienti ricoverati in terapia intensiva diventano 16, due in meno di ieri, mentre salgono a 255 i ricoverati in area non critica, tre in più rispetto a 24 ore fa.