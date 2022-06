«Quello che si consuma da oggi e per i prossimi 2 giorni nella nostra città, è un vero e proprio spregio al settore che più di tutti ha subito ingenti danni negli ultimi 2 anni». A scrivere è Raffaele Rizzi, presidente dell’associazione Barletta Ricettiva.

«Gli spot elettorali degli ultimi mesi – prosegue – hanno dato sempre sfogo alla ripresa del nostro territorio con la parola “TURISMO DA RILANCIARE” e oggi ci ritroviamo per l’ennesima volta con un Info Point chiuso, incapace di garantire i servizi essenziali. Le nostre strutture sono piene di turisti che non avranno un punto di riferimento a cui chiedere informazioni utili per visitare il nostro territorio.

L’impegno in campagna elettorale ha forse assorbito tutte le risorse comunali per far sì che la scrivente Associazione e le altre associazioni di categoria non fossero informati nemmeno tramite una semplicissima mail? Del resto, la comunicazione nel comune di Barletta è sempre stata un miraggio. E questa sembra proprio una decisione presa da tempo.

Non vogliamo continuare ad essere bistrattati come è sempre accaduto, pertanto chiediamo chiarimenti urgenti al Commissario Prefettizio Dott. Alecci per rendere fruibile in qualsiasi modo l’Info Point nelle giornate di domani e lunedì. In vista di un eventuale ballottaggio auspichiamo che non si ripeta la stessa storia, per non continuare a renderci ridicoli agli occhi dei turisti».