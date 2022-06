Potenziati vari parcometri su tutto il territorio cittadino, nuove tecnologie messe in opera da Bar.S.A. S.p.A. a potenziamento della strumentazione esistente.

Alcuni giorni fa è stata istituita la sosta a pagamento sulle litoranee di Levante e Ponente con apposita ordinanza. Nell’occasione è stata ultimata una prima messa in opera di nuovi parcometri sul territorio cittadino. A beneficio dell’intera cittadinanza e dei turisti Bar.S.A. ha rinnovato completamente il funzionamento di un primo lotto di parcometri (e altri ne seguiranno) dotando le “colonnine” di tecnologia 5G, touch screen in luogo dei precedenti “tasti” analogici, POS dotato di risposta e collegamento molto più veloci oltre alle già rodate tecnologie già esistenti. Inoltre qualora recandosi presso la colonnina risultasse il display “spento” basterà agire uno dei tasti della tastiera per “accenderlo”. Tale modalità è prevista per il massimo risparmio energetico.

Tali iniziative vengono messe in campo all’inizio della stagione turistica per ridurre al minimo attese e rendere il servizio più efficace dopo attenta pianificazione di Bar.S.A. S.p.A. anche in vista di una potenziata offerta turistica attesa nel territorio cittadino, a partire da grandi eventi musicali. Ulteriori azioni di miglioramento sono già calendarizzate e verranno attivate nei prossimi giorni.

Si ricorda che le modalità di corresponsione delle tariffe sono regolate con la acquisizione di un tagliando presso gli appositi parcometri installati sulle predette strade o di un abbonamento mensile da acquistare presso gli Uffici distaccati della Società Bar.S.A., siti nell’Ufficio Relazioni con il Pubblico di Palazzo di Città, o attraverso “APP Dedicate”.