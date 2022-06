Quasi 2mila nuovi casi, a fronte poco più di 10mila tamponi effettuati. Ancora 5 decessi e attualmente positivi che crescono di circa mille unità rispetto a ieri. E’ la fotografia del bollettino epidemiologico diramato oggi dalla Regione Puglia. 1.932 i nuovi contagi che si dividono tra i 629 della provincia di Bari, 392 in quella di Lecce, 343 nel foggiano, 204 in provincia di Taranto, 192 nella Bat e 142 nel brindisino. Il totale dei casi da inizio pandemia sale 1.155.556. I 5 decessi registrati aggravano ancora il conto dei morti dopo aver contratto il virus, il totale sale a 8.577. Gli attualmente positivi salgono a 21.023, in rialzo di mille unità poiché in data odierna sono stati registrati circa mille guariti, dato inferiore ai nuovi contagi giornalieri. Ancora buone notizie sul fronte ricoveri: 207 i pazienti in area non critica, 9 in terapia intensiva.