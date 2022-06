Fumata bianca dopo i contatti continui degli ultimi giorni. E’ ufficiale infatti il collegamento o ”apparentamento” tra Santa Scommegna e Carmine Doronzo, in vista del ballottaggio in programma il prossimo 26 giugno.

La comunicazione è arrivata nella tarda mattinata di oggi presso gli uffici del Comune di Barletta, ultimo giorno utile per la conclusione di trattative propedeutiche alla tornata amministrativa. Stando alle indiscrezioni raccolte dalla redazione, ad essere decisivo sarebbe stato il ruolo di tre liste collegate alla coalizione di Doronzo, favorevoli alla conclusione dell’accordo con Santa Scommegna, che potrà di conseguenza contare su un perimetro più ampio. Una situazione che cambierebbe le carte in tavola, in caso di successo al ballottaggio, anche in consiglio comunale, con i seggi assegnati alla ”coalizione dell’alternativa” che passerebbero da due a quattro. Dopo i ”rumors” degli ultimi giorni, la ”palla” adesso passa all’elettorato: sarà premiata una maggioranza più composita o l’accordo non sarà sufficiente al centrosinistra per avere la meglio su Mino Cannito?

A cura di Giacomo Colaprice