Ormai non ci sono più dubbi: sarà Francesco Farina a guidare il Barletta nel prossimo campionato di serie D. Manca solo l’ufficialità per la conferma dell’allenatore dei record, colui che ha guidato i biancorossi al tris di successi nell’ultima stagione: vittoria del campionato di Eccellenza, con conseguente promozione in serie D, trionfo in Coppa Italia Dilettanti Puglia, bis nella Coppa Italia a livello nazionale. In arrivo per lui la terza esperienza consecutiva sulla panchina dei biancorossi.

La priorità di Farina era quella di restare alla guida del Barletta anche in serie D, nonostante le proposte di diverse realtà della principale categoria dilettantistica e di società di Eccellenza. Nei giorni scorsi, ci sono stati contatti tra la dirigenza del Barletta e Nicola Ragno, che sicuramente non resterà a Francavilla in Sinni, ma non c’è stata la fumata bianca.

Il Barletta, dunque, ha deciso di ripartire da Francesco Farina. E ora testa al calciomercato: piace Antonio Guastamacchia, difensore nelle ultime due stagioni in forza al Taranto. Per l’attacco, invece, dialogo avviato con Loris Palazzo, reduce dalla vittoria del girone H con la maglia del Cerignola. Radiomercato racconta di più di un contatto con giocatori protagonisti nell’ultima stagione con gli ofantini.

