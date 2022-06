Balzo preoccupante in avanti dei ricoveri in Puglia secondo i dati del bollettino di oggi, che segnala in totale 311 pazienti negli ospedali covid della regione, in rialzo di ben 31 unità rispetto a ieri. Effetto della crescita della curva epidemiologica. Sono 6.577 i nuovi casi registrati a fronte di poco più di 27mila tamponi eseguiti. Il tasso di positività scende rispetto a ieri attestandosi al 24%. Il virus corre veloce nella provincia di Bari con quasi 2mila positività in un solo giorno, 1.505 nel leccese, 919 nel foggiano, 792 in provincia di Taranto, 625 in quella di Brindisi e 623 nella Bat. Il totale dei contagi da inizio pandemia supera quota 1.200.000. Si aggrava ancora il bilancio dei decessi con altre 6 vittime. Il totale sale purtroppo a 8.615. Cattive notizie, come detto, sul fronte dei ricoveri. Sono 311 i pazienti negli ospedali covid della regione: 299 coloro che si trovano in area non critica, quest’ultimo dato in forte rialzo, 12 sono in terapia intensiva. Rispetto a ieri il bollettino segnala meno di 3mila negativizzati che rapportati ai nuovi contagi odierni fanno balzare gli attualmente positivi a 43.416.