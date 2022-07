Altri 7 mila casi, 6 vittime, ricoveri e attualmente positivi in costante crescita. Il bollettino epidemiologico diramato oggi dalla Regione Puglia fotografa una situazione in costante peggioramento, con la curva della pandemia tornata a galoppare ormai da qualche settimana e in modo deciso. Sono 6.968 i nuovi contagi covid registrati nell’ultimo bollettino, a fronte di 21.875 tamponi eseguiti. Il tasso di positività è al 31,8%, in linea con il dato di ieri. La conta dei casi giornalieri supera quota 2mila in provincia di Bari, segue Lecce con 1.531 nuovi positivi, 897 in provincia di Taranto, 892 in quella di Foggia, 696 nel brindisino e 619 nella Bat. Sono invece 143 i contagi attribuiti a residenti fuori regione. Il totale dei casi da inizio pandemia balza a 1.219.225. Anche oggi il bollettino segnala altre 6 vittime del virus, il dato complessivo ammonta ora a 8.634 morti in poco più di due anni. Balzo in avanti dei ricoveri che raggiungono quota 352: 338 i pazienti in area non critica, dove la situazione peggiora col passare dei giorni, 14 in terapia intensiva. Quest’ultimo dato invece regge all’aumento dei casi giornalieri. Gli attualmente positivi superano la soglia delle 50mila unità e ad oggi si attestano a 52.666, in virtù del numero dei negativizzati odierni inferiore a quello dei nuovi contagi.