Al via il concorso regionale per 160 collaboratori amministrativi. È cominciato ieri alle 14 il concorso per collaboratori amministrativi a valenza regionale organizzato e condotto dalla Asl Bt.

Alla Fiera di Foggia, da oggi al 7 luglio con turni mattutini e pomeridiani, si alterneranno più di 1100 candidati per turno, ai quali sarà chiesto di rispondere correttamente a 40 domande a risposta multipla in 60 minuti. A ogni candidato in fase di ingresso è stato fatto indossare un braccialetto con codice associato a un tablet attraverso il quale rispondere ai quesiti.

I risultati delle prove saranno pubblicate sul portale della Asl nella pagina dedicata al concorso alla quale i singoli candidati dovranno accedere con Spid. Le domande sono state formulate da una ditta esterna che ha realizzato una banca dati di 400 domande suddivise in dieci batterie: tutte le domande di ciascuna prova saranno escluse dalle altre prove.

«É un appuntamento importante – ha detto il dottor Ivan Viggiano, Direttore Amministrativo della Asl Bt e Presidente di Commissione – tutto il concorso è stato organizzato garantendo trasparenza e imparzialità».