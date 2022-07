Sono 8251 i nuovi casi giornalieri registrati nell’ultimo bollettino epidemiologico della Regione Puglia sull’andamento dalla pandemia da Covid-19. Oltre 27mila i test effettuati più di ieri e con un dato di nuovi contagi giornalieri che cala leggermente. In realtà il calo nei numeri è ormai consolidato a partire da martedì quando ci fu un boom di contagi oltre 11mila. Potrebbe essere un primo accenno di rallentamento di questa ondata estiva sospinta dalle nuove varianti e dalla maggiore libertà di movimento che ha accompagnato i flussi turistici in particolare in Puglia.

Nel bollettino giornaliero si segnalano anche altri 8 decessi, con un totale da inizio pandemia che sfiora gli 8700, ed una sostanziale stabilità nei ricoveri che dura da ormai tre giorni: 425 le persone ricoverate nelle aree non critiche mentre sono 17 le persone nelle terapie intensive. Cominciano a salire di molto anche i numeri dei negativizzati che nel bollettino odierno superano quota 5mila anche se gli attualmente positivi ormai superano gli 81mila.

I nuovi casi provincia per provincia vedono sempre il barese con il maggior numero e cioè 2513 ed a seguire il leccese con 1850. A Taranto si registrano 1278 nuovi contagi mentre nel foggiano sono 871 con 864 nel brindisino e 680 nella BAT. Da segnalare anche l’alto numero di contagi di residenti fuori regione e cioè 164 con 31 di provincia in via di definizione.