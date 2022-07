Grande paura a Barletta per una violenta esplosione. L’episodio si è verificato pochi minuti dopo le ore 19 in via Boggiano, a causa di un boato dovuto al malfunzionamento di un vano tecnico dove si trovavano alcune cabine elettriche. Fortunatamente, l’impatto non ha causato nessun ferito, nonostante momenti di forte apprensione tra le persone presenti nel palazzo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia locale, la Polizia di Stato e i Carabinieri per mettere in sicurezza la zona e per far sgomberare interamente le abitazioni dei 7 piani del palazzo coinvolto nell’esplosione: 21 le famiglie fuori casa. Sul posto è intervenuto anche il sindaco, Mino Cannito, che ha successivamente diramato un comunicato, invitando i residenti alla calma. ”Al momento non potete rientrare a casa, ci vorranno un paio di ore di lavoro. Per fortuna tutto è sotto controllo, non ci sono stati feriti. Le forze dell’ordine sono a lavoro al fine di ripristinare la normalità, è stata interrotta l’erogazione di energia elettrica in attesa dei rilievi e della fine degli interventi nel giro delle prossime ore. Il mio abbraccio alle 21 famiglie evacuate”.

A cura di Giacomo Colaprice