Arriva la pronta e ironica risposta della pagina satirica ”Comune di Baranto” in merito alla richiesta, ma senza una concreta ipotesi di realizzazione, di uno spostamento del ”JovaBeach Party” da Barletta a Taranto.

La proposta, tuttavia, è comunque arrivata dalla Società italiana di Geologia ambientale, che ha spiegato ai microfoni de ”La Repubblica” come il concerto del noto cantante italiano potrebbe causare un ”grave danno ambientale a Barletta” rischiando di ”compromettere l’ecosistema della spiaggia”. L’alternativa, individuata dagli stessi ambientalisti, è quella di trovare un luogo simbolico come il quartiere ”Tamburi” di Taranto, che ospita il più grande stabilimento di Acciaierie d’Italia(un tempo ILVA), divenuto ormai da tempo noto per i problemi ambientali che balzano ogni giorno nelle cronache locali e non.

Ed ecco l’intervento di ”Comune di Baranto”: ”Gentili sudditi-esordisce con un post-in merito alla proposta di un’associazione ambientalista di Barletta, vi informiamo che abbiamo ampia disponibilità per ospitare l’evento #jovabeachparty202 nell’attrezzato Palaminerale al rione Tambari”. Una richiesta accolta con stupore, e sana ironia, dalla pagina tarantina a sole due settimane dall’evento più atteso dell’estate barlettana.

A cura di Giacomo Colaprice