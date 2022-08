Scende il numero dei tamponi nel weekend e di conseguenza anche i nuovi casi giornalieri si registrano in netta discesa. Secondo i dati del bollettino covid diramato oggi dalla Regione Puglia sono 1.114 i nuovi contagi a fronte di soli 7.773 tamponi effettuati, complice la minor attività di tracciamento nella giornata di domenica. 297 i nuovi casi in provincia di Lecce, 293 in quella di Bari, 168 nel tarantino, 123 nel foggiano, 108 in provincia di Brindisi e 90 nella Bat. Il totale dei casi da inizio pandemia sale a quasi 1.400.000. Al contempo si aggrava ancora il conto dei decessi: nel bollettino di oggi si registrano infatti altre 5 vittime del virus, totale che sale a 8.821. Sul fronte ricoveri la situazione è in netto miglioramento rispetto allo scorso weekend: scendono infatti a 466 i pazienti ricoverati in area non critica, mentre 16 sono coloro che si trovano in terapia intensiva. Pochi guariti nelle ultime 24 ore, circa mille secondo i dati odierni, e discesa degli attualmente positivi che si stabilizza. Ad oggi il totale dei contagi attivi in Puglia ammonta a circa 55.300.