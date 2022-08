Come è cambiato il mondo dell’informazione con la digitalizzazione? Quante persone oggi scelgono l’approfondimento giornalistico dei podcast, la narrazione e l’intrattenimento delle piattaforme digital audio?

Di questo ed altro si discuterà nel quarto e ultimo appuntamento di YELL! Culture digitali e lorem ipsum, il festival delle culture digitali organizzato a Barletta da Likeabee Creative Company e Mondadori Bookstore. Tanti gli appassionati, i curiosi e gli operatori delle professioni digitali, tra cui molti giovanissimi, che si sono avvicinati e hanno seguito il fortunato format dal primo appuntamento, creando una vera “community” dalla quale potranno nascere nuove interessanti idee.

Saranno Francesco Oggiano, digital journalist volto di Will media e autore di Sociability, Bianca Chiriatti, giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno, Cristiano Carriero, storyteller e co-founder di La Content Academy, Fabio Ragazzo ex senior manager per Audible e podcast producer ad animare la discussione di giovedì 4 agosto, alle 19, presso Lido Bagni Peppino – Zenzero beach club sul Lungomare Pietro Paolo Mennea, intorno al tema “Digital journalism, storytelling e podcast. Come le piattaforme digitali cambiano il nostro modo di raccontare storie“.

L’evento è aperto e gratuito e l’invito a partecipare è rivolto a tutti: imprenditori, giovani professionisti e studenti, appassionati del mondo digital o semplicemente curiosi per natura, che abbiano voglia di condividere le proprie idee e confrontarsi.

La formula è sempre la stessa: People+Beach+Drink+Book+Music+Podcast+Game=YELL!