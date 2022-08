Da una parte il tasso di positività in leggera risalita così come i ricoveri, dall’altra gli attualmente positivi che continuano a scendere. Si aggiornano i dati per la Puglia sull’andamento del covid. Il bollettino di oggi segnala poco più di 2mila nuovi casi a fronte di circa 12mila tamponi eseguiti. Il tasso di positività sale, rispetto a ieri, al 17,3%. 564 contagi sono attribuiti alla provincia di Lecce, 531 a quella di Bari, 334 i nuovi casi rilevati nel tarantino, 230 in provincia di Brindisi, 226 in quella di Foggia e 125 nella Bat. Il totale dei casi da inizio emergenza sanitaria sale a 1.425.960. Si aggrava purtroppo anche il conto dei decessi, con altre tre vittime del virus nelle ultime 24 ore. Il totale dei morti sale a 8.907. Come detto, nel bollettino di oggi si registra un lieve aumento dei ricoveri, +2 unità nel complesso. Sono 404 pazienti ricoverati nei reparti non critici degli ospedali covid pugliese, 17 i posti letto occupati in terapia intensiva. Gli attualmente positivi rispetto al bollettino di ieri scendono di circa mille unità e ad oggi si attestano a 41.130. Poco più di 3mila i negativizzati dal virus nelle ultime 24 ore.