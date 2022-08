Salento, Gargano, ma anche le vicine Margherita di Savoia e Bisceglie o la scelta in ”casa”. La festa religiosa dell’Assunzione di Maria, conosciuta comunemente con il nome di Ferragosto (dalla locuzione latina Feriae Augusti), coincide con la popolare tradizione di gite turistiche organizzate da coppie, famiglie ed amici.

Con il meteo che sembra aver sciolto le riserve in senso positivo dopo il maltempo degli ultimi giorni, è tempo di una lunga giornata all’insegna del divertimento attraverso viaggi, lunghi o meno, o un semplice ritrovo con comitive e famigliari. Attraverso un sondaggio condotto dalla redazione di Barletta.news24.city, è emerso, su un campione di venti persone di età compresa tra i 18 e i 50 anni, come i più giovani siano orientati verso il Gargano, il Salento con Gallipoli e Otranto che, nonostante l’aumento dei prezzi, restano gettonate, e Bisceglie, in crescita rispetto agli anni precedenti. Sempre apprezzate le mete tarantine come Lizzano, Castellaneta Marina e Pulsano, mentre saranno comunque tanti i barlettani in viaggio che trascorreranno la festività al di fuori della Puglia e all’estero, approfittando delle ferie. Come tradizione vuole, continua ad essere apprezzato, soprattutto dalle famiglie, un piccolo spostamento a Margherita di Savoia, così come, evitando il caos previsto nell’ora di pranzo, trascorrere un’intera giornata al mare a Barletta (scelta che accomuna i più grandi del sondaggio) preparando i tradizionali primi.

Lidi con il pienone, sole, mare e tanto divertimento: buon Ferragosto a tutti!

A cura di Giacomo Colaprice