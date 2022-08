Attimi di concitazione in centro a Barletta nella tarda serata di martedì 16 agosto. A generarli è stato il passaggio di numerosi mezzi dei vigili del fuoco che si sono diretti in via Cialdini, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per estinguere un incendio sviluppatosi nella palazzina di fronte alla chiesetta di san Michele. Le fiamme si sarebbero tuttavia in gran parte attenuate spontaneamente prima dell’arrivo dei soccorsi. Sul posto, avvistato anche personale dei carabinieri per gli accertamenti di rito. L’intervento si è concluso poco dopo la mezzanotte, senza danni e feriti.