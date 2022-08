Ieri gironi e calendari del nuovo campionato, domani il primo approccio con il calcio giocato. Vigilia del turno prelimnare di Coppa Italia di serie D, competizione in cui nella passata stagione il Cerignola è arrivato ad un passo dalla finalissima. La formula: incontri in gara secca e direttamente rigori in caso di equilibrio dopo novanta minuti. È il momento del “battesimo” ufficiale nella nuova stagione, dunque, per cinque pugliesi, Barletta, Team Altamura, Nardò, Martina e Casarano, e due lucane, Matera e Lavello. Bitonto, Molfetta, Gravina, Fasano, Brindisi e Francavilla in Sinni, invece, entreranno in scena direttamente al primo turno, in programma domenica 28 agosto, sempre in gara secca. Comincia dal neutro del “San Sabino” di Canosa, senza pubblico sugli spalti, la stagione del Barletta, che a partire dalle ore 16 ospita i campani del Matese. Organico collaudato, quello biancorosso: tanti confermati tra i protagonisti del “triplete”, in aggiunta ad elementi di spessore per la categoria come Petta, Loiodice e Lattanzio.

L’unico derby di Puglia lo giocheranno al “Giovanni Paolo II” Nardò e la matricola Martina, due degli organici più interessanti del lotto: fischio d’inizio previsto alle ore 17.30. Una realtà ambiziosa della prossima serie D è anche il Team Altamura, che debutta in Coppa Italia sfidando in trasferta il Matera alle ore 16: il derby appulo-lucano torna a distanza di 24 anni dall’ultima volta.

Si presenza ai nastri di partenza della nuova stagione con un organico super il Casarano, che sul neutro di Venosa gioca in trasferta contro un Lavello molto vivace negli ultimi giorni sul fronte mercato. Domani il turno preliminare di Coppa Italia, dunque. Domenica prossima il primo turno. Poi, il 4 settembre, spazio al campionato: si comincia con questo programma e con tutte le pugliesi nel girone H a 18 squadre, in compagnia delle tre lucane e di cinque campane. Potete esserne certi: sarà uno spettacolo di raggruppamento.

