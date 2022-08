1.216 casi Covid a fronte di 8.412 test, per un tasso di positività pari al 14,45%. Sono i dati del bollettino epidemiologico regionale di domenica, 21 agosto. Il rapporto positivi/tamponi scende rispetto a una settimana fa: domenica scorsa era del 17,47%, con 1.335 casi e 7.640 tamponi. Segnalati oggi anche due decessi.

I positivi sono 297 in provincia di Bari, 42 nella Bat, 130 nel Brindisino, 126 in provincia di Foggia, 379 a Lecce, 178 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 60, quattro quelli per cui la provincia è in corso di definizione.

Scendono a 32.426 le persone attualmente positive (-385 rispetto a ieri), mentre i guariti diventano 1.399.230 (+ 1599).

I ricoveri sono complessivamente 329, meno uno rispetto a ieri, di cui 312 (-1) in area non critica e 17 in terapia intensiva.