Un sogno che si realizza per il giovane Vincenzo Mattia Rana. Il talentuoso calciatore barlettano, classe 2005, ha infatti raggiunto un accordo nella giornata di ieri con i campioni d’Italia del Milan, con cui si legherà per i prossimi anni.

Una trattativa last-minute, quella che si concretizzata nella giornata di ieri tra i rossoneri e il Bari, club detentore del cartellino di Mattia. Difensore di grande affidamento, dopo essere cresciuto nelle giovanili dell’Etra Barletta è approdato a soli 14 anni (2019 ndr) nel club del presidente Luigi De Laurentiis. Esperienze con Under 15, Under 17 e Under 19, impreziosite da una convocazione in rappresentativa e da due panchine in prima squadra contro Juve Stabia e Vibonese. Adesso il salto più importante, con la possibilità di disputare il campionato Primavera 1 agli ordini di mister Ignazio Abate e con fari puntati anche dalla dirigenza rossonera, che ha dimostrato di credere tanto nel giovane calciatore barlettano. Complimenti Mattia!

A cura di Giacomo Colaprice