Tentativo di furto di un paio di scarpe non andato a buon fine nella serata di martedì al negozio “Undici-Dieci Store” in corso Garibaldi, nel centro di Barletta. Due persone hanno provato ad approfittare di un momento di distrazione del titolare per rubare la merce ma il proprietario del negozio li ha notati ed è intervenuto: prima li ha bloccati e dopo una colluttazione è riuscito a chiamare le forze dell’ordine. I due ladri sono stati arrestati. Uno dei due ha accusato un malore e per questo sul posto è stato necessario l’intervento di un’ambulanza.