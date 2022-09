Tutti i valori si confermano in discesa, dagli attualmente positivi ai ricoveri, passando per l’andamento dei casi giornalieri. Sono dati confortanti quelli che emergono dal bollettino epidemiologico della Regione Puglia. Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 773 nuovi casi a fronte di circa 9mila tamponi eseguiti. Il tasso di positività scende drasticamente rispetto a ieri, ed oggi si attesta all’8,5%. 260 i nuovi contagi registrati in provincia di Bari, 193 in quella di Lecce, 117 nel tarantino, 81 in provincia di Brindisi, infine 73 casi sono stati rilevati nel foggiano e 34 nella provincia Bat. Il totale delle positività da inizio emergenza sanitaria sale a 1.461.174. Da bollettino purtroppo emerge ancora una vittima del covid, il dato complessivo dei decessi si attesta a 9.020. I ricoveri in area non critica scendono a 166, mentre le terapie intensive occupate restano 8. Scendono a poco più di 12mila gli attualmente positivi, per effetto degli oltre mille negativizzati nelle ultime 24 ore.