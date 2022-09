I cittadini di Barletta possono usufruire di un nuovo servizio comunale telematico destinato ai contribuenti. Collegandosi alla piattaforma LINKmate- sportello telematico http://sportellotel.servizienti.it/Barletta, o tramite il sito comunale www.comune.barletta.bt.it entrando nella sezione “Tributi ed Entrate”, il cittadino può accedere 24 ore su 24 per tutto l’anno alla propria posizione tributaria comunale risultante agli uffici comunali.

L’accesso è possibile previa registrazione tramite SPID.

Il servizio è innovativo in quanto, permette di :

Consultare i dati del catasto relativi ai propri immobili rientranti nel territorio del Comune di Barletta

Consultare la propria situazione anagrafica e tributaria (IMU e TARI) anche per gli anni passati evidenziando gli immobili occupati o detenuti sui quali è applicata la tassazione

Verificare i versamenti effettuati

Avere sempre a disposizione il proprio fascicolo personale

In caso di incongruenze o inesattezze gli uffici sono a disposizione per ogni chiarimento (i contatti telefonici e mail sono disponibili sulla pagina Tributi ed entrate del sito istituzionale del Comune).

“Il nostro obiettivo è semplificare il più possibile la vita dei cittadini – ha sottolineato l’Assessore ai tributi Giuseppe Germano – ed evitare di far perdere loro tempo nel recarsi negli uffici comunali per ricevere informazioni importanti che da oggi sono on line. Con questo nuovo servizio è come se garantissimo di fatto l’apertura degli uffici 24 ore al giorno per tutta la settimana permettendoci, inoltre, di utilizzare in modo più efficace le risorse umane presenti nel Settore specifico”.