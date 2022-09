Dopo la risonanza mediatica nazionale dell’iniziativa “Stop al caro bollette”, lanciata dal presidente FIEPeT Confesercenti Provinciale BAT, Francesco Petruzzelli, in conseguenza al fatto che in qualità di titolare di tre locali a Barletta si è visto recapitare nei mesi di luglio e agosto scorsi bollette di luce rispettivamente di 12 mila e 14 mila euro e un rifiuto di rateizzazione, la Confesercenti Provinciale BAT ha organizzato per martedì 20 settembre 2022 con inizio alle ore 10.30 una diretta​ sulla sua pagina facebook (Confesercenti Bat) e sulla pagina di Fiepet Confesercenti Nazionale per parlare di Caro bollette e dei provvedimenti del Governo.

Relatori:

Corrado Lucabianca – Direttore Nazionale FIEPeT

Francesco Petruzzelli – Presidente FIEPeT Confesercenti prov.le BAT

Benny Campobasso – Presidente Confesercenti Puglia

Roberto Petrelli – Direttore FIEPeT Confesercenti Puglia

Palmino Canfora – Presidente Confesercenti Prov.le BAT

Antonello Magistà – Presidente FIEPeT Confesercenti Area Metropolitana di Bari

Angelo Spanò – Amministratore “Innova Energia”

Nel corso della diretta sarà illustrato anche il documento presentato al Prefetto della provincia BAT, Rossana Riflesso, in data 5 settembre 2022, dai rappresentanti dell’associazione di categoria, il direttore Mario Landriscina, e il presidente FIEPeT, Francesco Petruzzelli, corredato di una raccolta firme di molti commercianti.