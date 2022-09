«Venerdì 23 Settembre 2022 alle ore 18 accoglieremo, presso la Chiesa di San Cataldo, Antonella Morelli, per il suo rientro a Barletta. La cooperante barlettana è stata impegnata, in modo encomiabile, come volontaria per il Servizio Civile nel piccolo villaggio di Nchiru, a pochi kilometri da Nairobi, in Kenya, presso il compound chiamato Aina Children’s home (villaggio che ospita bambini poveri, molti dei quali affetti da HIV). Grazie all’iniziativa “Regala uno zaino ad un bimbo” lanciata dalla Onlus locale “Aina new hope” di cui Antonella Morelli fa parte, è stato inviato ai piccoli ospiti materiale scolastico e di cancelleria. Iniziativa, abbracciata sin da subito e fortemente sostenuta dal Centro Studi Barletta in Rosa -A.P.S. Carissima Antonella… ti aspettiamo venerdì 23 Settembre per riabbracciarti insieme a quanti vorranno condividere momenti di gioia pura!!!».